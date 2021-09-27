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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Turanlı; “Basın halkın gözü, kulağı ve dilidir”

İHA

Başkan Turanlı; “Basın halkın gözü, kulağı ve dilidir”

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti üyeleri ile bir araya geldi.
Yeni binasına taşınan Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği günümüz dünyasında, medyanın büyük bir önem taşıdığını ifade etti.
Zor şart ve imkanlar içerisinde gündeminden haberdar eden gazetecilerin çok önemli bir görevi üstlendiklerini ifade eden Başkan Turanlı, “Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı günümüzde, gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır. Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan gazetecilerimiz, şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadırlar. Zor şart ve imkanlar içerisinde ilçemizi, ilimizi, milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz çok önemli bir görev üstlenmektedirler. Basın mensuplarımızın en önemli vasıfları, gücünü halktan alarak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtmalarıdır. Basının başta milli konular olmak üzere, her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, millet şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. İnanıyorum ki, gazetecilerimiz sahip oldukları bu sorumluluk ile ilçemiz, ilimiz ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için, olumlu rol üstlenmeye devam edeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle Kahta’da standartlarının üstünde açmış olduğunuz yeni cemiyet binanızın ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diler, görevlerinizde başarılar dilerim” dedi.
Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ise, nazik ziyaretlerinden dolayı Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’ya teşekkür ederek, “Kahta’ya yakışır modern bir binada hizmet vermek bizlerin de işimize olan bağlılığımız ile üstlendiğimiz görev ve sorumlulukları arttırmaktadır. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da iş ahlakımızdan ve meslek çizgimizden ödün vermeyerek, halkın sesi ve kulağı olmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretinizden dolayı sizlere yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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