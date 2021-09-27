Başkan Kılınç’tan İtfaiye Haftası mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ülkemizde her yıl 25 Eylül günü başlayıp 1 Ekim’de sona eren İtfaiye Haftası münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Kılınç mesajında, “24 Saat halkın emrinde olan itfaiye çalışanları, büyük ve önemli bir görevi yerine getirmektedir. Onlar insanımız ve tüm canlıları, başta yangın felaketi olmak üzere, deprem ve sel gibi doğal afetlere karşı koruyup, onlara siper olmaktadır.

Bununla birlikte itfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olup, büyük sorumluluklar da gerektirmektedir. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, ailelerini geride bırakan, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan başta şehrimizin gururu olan itfaiye müdürlüğümüzün personeli olmak üzere, ülkemiz genelindeki tüm itfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftasını en derin kalbi muhabbetlerimle kutlar, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

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