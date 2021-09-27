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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Midibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti

İHA

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmek isterken midibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Midibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmek isterken midibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 3.Çevre Yolu üzeri TOKİ Işıkları Kavşağı yakınlarına yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Zübeyde İzci’ye (60), Esat Y., idaresindeki 02 FA 162 plakalı Mitsubishi marka midibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan İzci, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Zübeyde İzci, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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