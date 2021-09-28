Sürünerek girdikleri Roma Çeşmesi’nde muhteşem yapıyla karşılaştılar 2 bin yıllık Roma Çeşmesi’nin dar su kanalından sürünerek tonozlu yapıya ulaşıldı Müze Müdürü, arkeolog, gazeteci ve köylü vatandaşın tarihe zorlu yolculuğu

Adıyaman’da 2 bin yıllık tarihi Roma Çeşmesi’nin içine ilk kez giren yetkililer, yaklaşık 30 metre sürünerek ilerledikten sonra muhteşem bir tonozlu yapıyla karşılaştı.

Kommagene Uygarlığının 5 büyük kentinden Perre Antik Kent’in yanında bulunan 2 bin yıllık Roma Çeşmesi’nin içinde yeni bir yapı tespit edildi. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan Roma Çeşmesi'nde bulunan yeni yapı tarihçileri heyecanlandırdı.

Mahalle sakinlerinin, “Çeşmenin içinde başka yapılar var” ihbarı üzerine Müze Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, beraberinde Roma Çeşmesi yanında kazı çalışmasını yürüten Arkeolog Mehmet Turan, Gazeteci Ahmet Arslantaş ve mahalle sakini Hasan Aşık ile birlikte Roma Çeşmesi'nin kaynağına girdi. Dar kanalda su içerisinden sürünerek ilerlendi. Yaklaşık 30 metrelik zorlu yolculuğun sonunda önce sütunlar, daha sonra kesme taşlardan yapılmış tonozlu yapıya ulaşıldı. Vatandaşların daha önceleri girdiği tonozlu yapıyı yetkililer ilk kez gördü. Yaklaşık 12 metrekare olan tonozlu yapının da ardında başka bir yapı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, zor bir yolculuğun ardından muazzam bir yapıya ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “Buradaki eski insanlar bize bu çeşmenin içinde çeşitli yapılar olduğunu söylediler. Bizde bu gün bu yapının içerisine girme kararı aldık. Roma İmparatorluk Dönemiyle tarihlenen bu çeşmenin içine sürünerek girdik. Yaklaşık 30 metre gittiğimiz zaman 4x3 metre ebatlarında 12 metrekarelik bir tonozlu yapıya denk geldik. İçeri girmemiz zor oldu. Sürünerek girdik ve her yerimiz ıslandı. Ancak bu muazzam yapıyla karşılaştığımız zaman bu zorluğa değdi” dedi.

Alkan, Roma Çeşmesi yanındaki kazıların yaklaşık 100 günden beri sürdüğünü ve kazılarda mimari yapı ve tapınak altı döşemelere denk geldiklerini aktardı.

Kazı çalışmalarında görev yapan Arkeolog Mehmet Turan ise konuşmasında, “Bu Roma Çeşmesi’yle ilgili köylüler çeşitli iddialarını dile getirdi. Kendilerinin küçükken girdiklerini söylediler. O yüzden bizde burada kazı yaptığımız için çeşme yapısına girme ihtiyacı duyduk. Müze Müdürümüz ile beraber çeşmenin içine girdik ve dar bir koridordan yer yer emekleyerek, yer yer sürünerek ilerleyerek arkadaki tonozlu yapıya kadar ulaşabildik” dedi.

Mahalle sakini Hasan Aşık ise çocukken çeşmeye girdiğini ancak hiç bu kadar detaylı incelemediğini söyledi.

Adıyaman Müze Müdürlüğü öncülüğünde yaklaşık 100 gündür Roma Çeşmesi yanındaki 2 dönümlük alanda kazı çalışmaları da devam ediyor. Kaza çalışmalarında tapınak altı yapılar, mimari yapılar ortaya çıkıyor. Son olarak kazılarda önemli bir eser bulundu. Roma Dönemi'ne ait, insan yüzünün yer aldığı kandil tutamağı bulundu.

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