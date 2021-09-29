İstanbul'dan Adıyaman'daki köy çocuklarına hediyeler gönderildi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesi Taşkuyu köyündeki ilkokul öğrencilerine çeşitli hediyeler dağıtıldı.

İstanbul'da yaşayan Adıyamanlıların bir araya gelerek kurduğu Çağdaş Adıyamanlılar Derneği ve Çağdaş Adıyamanlılar Dayanışma Platformu (ÇADAP) tarafından Samsat ilçesi Taşkuyu köyündeki öğrencilere oyuncak ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyeler dağıtıldı.

Daha önce oluşturulan kütüphanenin yeniden düzenlenmesi ve kitap ilave edilmesi nedeni ile bir açılış programı da düzenlendi. Açılışı köy çocuklarının yaptığı programa Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, ÇADAP Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Levent Binzet ve yönetin kurulu üyeleri, Köy Muhtarı Hacı Avcı, okul idaresi, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

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