Midibüs ile otomobil çarpıştı:2 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere, Adıyaman Kahta karayolunun 10’uncu kilometresinde Bekir C. idaresindeki 23 BD 343 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 77 BD 044 plakalı midibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bekir C., ile otomobilde bulunan Abdurrahman C., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.