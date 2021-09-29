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Adıyaman’da okuldan çıkarak yolun karşı tarafına geçmek isteyen 11 yaşındaki öğrenciye çarparak ölümüne neden olan öğrenci servis şoförü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan 1 Aralık İlkokulu öğrencilerinden 11 yaşındaki Uğur Geçer, okul çıkışı ara sokak içerisinden Gölbaşı Caddesi’ne dönüş yapan İbrahim Halil G. idaresindeki 02 S 0441 plakalı Volkswagen marka öğrenci servis aracının çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Uğur Geçer yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınan servis şoförü İbrahim Halil G., polis merkezine götürülmüştü. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan servis şoförü, Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan İbrahim Halil G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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