Adıyaman'da ağaçlar budanıyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, mevsim şartlarına bağlı olarak yeşil dokunun daha sağlıklı gelişebilmesi için, ağaç budama çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman’ın en önemli arterlerinden olan Atatürk Bulvarı’ndaki yeşil örtünün korunması ve daha sağlıklı büyümesi için, bakım çalışması yapılıyor. Sonbahar ile birlikte yeşil alanlardaki çalışmalarını arttıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı refüjlerinde yer alan yeşil örtünün bakımını gerçekleştiriyor.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, sonbahar ile birlikte başlattıkları bakım çalışmaları kapsamında, bulvarın refüjlerinde yer alan yeşil alanlarda mevsimsel budama ve ağaçlara form verme işlemi gerçekleştirmeye başladıklarını bildirdi.

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