Adıyaman’da itfaiyecilerin haftası kutladı

Adıyaman Belediye Başkanlığına bağlı İtfaiye Müdürlüğünde İtfaiye Haftası kutlandı.

İtfaiye Haftası dolayısıyla gerçekleşen programa, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış katıldı.

Vali Çuhadar, Başkan Kılınç ve Başkan Alkayış, itfaiyecilerin haftasını kutlayarak, görevlerini canları pahasına ifa eden kahraman itfaiyecileri tebrik edip, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Başkan Kılınç itfaiyeciliğin önemine değinerek, “İtfaiye çalışanları, insanları ve diğer tüm canlıları, başta yangın felaketi olmak üzere, deprem, sel gibi birçok doğal afete karşı koruyup onlara siper olmaktadır. Son zamanlarda ülke olarak yaşadığımız yangın ve sel felaketlerinde kahraman itfaiyecilerimizin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. 24 Saat esasıyla görev yapan ve mesai mefhumu gözetmeden çalışan itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda çalışan personelimiz başta olmak üzere, bütün itfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftasını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.