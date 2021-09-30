Yeni freze makinesi hizmet vermeye başladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediyenin iş araçları filosuna yeni dahil olan freze makinesini, çalışma esnasında inceledi.

Adıyaman Belediyesi’nin araç filosuna yeni dahil edilen freze makinesi, ilk frezeleme işlemine şehrin önemli arterlerinden olan Abdulmusa Caddesinde başladı. Caddenin deforme olan asfalt tabakasını titizlikle kazıyan yeni iş makinesini, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çalışma esnasında inceledi.

Teknik ekipten bilgi alan Başkan Kılınç, “Envanterimize aldığımız yeni asfalt freze makinesini Abdulmusa Caddesi’nde kullanıma başladık. Freze makinası ile asfaltları kazıyarak, sağlam ve kalıcı bir asfalt yapmayı hedefliyoruz. İnşallah en kısa sürede yollarımızı tamamlayarak, şehrimizi daha modern bir görünüme kavuşturacağız” diye konuştu.

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