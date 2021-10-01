(Özel) Nissibi Köprüsü’nden 3,5 milyon araç geçti 80 milyon TL’ye mal olan köprü yakıt ve zamandan yıllık ortalama 46,5 milyon TL tasarruf sağlıyor

“Doğunun Boğaz Köprüsü” olarak tanımlanan Atatürk Baraj Gölü üzerine kurulu Nissibi Köprüsü’nden bu güne kadar 3 milyon 537 bin 635 adet araç geçiş yaptı.

2012 yılında yapımına başlanılan ve yaklaşık 80 milyon TL’ye mal olan Nissibi Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015 yılının mayıs ayında hizmete açılmıştı. Daha önce sadece belirli saatlerde kalkan feribotlarda tehlikeli ve zorlu bir yolculuk yapan bölge halkı ulaşımda büyük kolaylık yaşadı. Yüzde yüz yerli imkanlarla yapılan Nissibi Köprüsü, ulaşımı daha kısa ve kesintisiz bir karayolu ağı ile gerçekleştirdi. Bölgedeki yüksek sismik hareketlerden dolayı köprünün üst yapısı kurşun çekirdekli mesnetlerle (LRP) desteklenerek depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Köprü ile DiyarbakırAdıyaman karayolu 42 kilometre kısaldı. Yıllık olarak zamandan 17 milyon TL ve akaryakıttan 29,5 milyon TL olmak üzere toplam 46,5 milyon TL tasarruf edildi.

Köprü sadece ekonomik olarak değil, ayrıca yıllık emisyon salınımı 11 bin 616 ton azalttığı için de çevre dostu olarak biliniyor. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre köprüden 2015 yılında 177 bin 184 adet, 2016 yılında 379 bin 965 adet, 2017 yılında 547 bin 500 adet, 2018 yılında 664 bin 300 adet, 2019 yılında 667 bin 950 adet, 2020 yılında 630 bin 720 adet, 2021 yılı eylül ayına kadar 470 bin 16 adet olmak üzere bugüne kadar 3 milyon 537 bin 635 adet araç geçişi oldu.

Bölge halkı, yapılan köprüden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, yıllarca süren tehlikeli feribot yolculuğunun 2015 yılında son bulduğunu dile getirdi.

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