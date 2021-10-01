Gönüllü gençler hem eğlendi hem de eğlendirdi

Adıyaman Gençlik Merkezi Gönüllüleri Samsat ilçesindeki öğrencileri eğlendirirken kendileri de doyasıya eğlendi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Adıyaman Gençlik Merkezi lider, eğitmen ve gönüllü gençleri Samsat Zeynel Aslan İlkokulu öğrencilerine yönelik yüz boyama, geleneksel çocuk oyunları, zeka oyunları, dart, deprem tatbikatı gibi çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirdi.

Samsat Sahabe Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (SahabeDer) tarafından hazırlanan, 2020 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığınca finanse edilen Samsat Kitap Kafede Proje Koordinatörü Haşim Uçar’dan bilgiler alan gençler daha sonra Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat’ı makamında ziyaret etti.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, gençlere ilçenin tarihi, kültürel yapısı, yaşanan depremler ve yürütmekte olan çalışmalar ile ilgili bilgiler vererek, eğitim, gençlik ve hayata dair tavsiyelerde bulundu.

Gençlerin Samsat ilçesine yapmış oldukları ziyaretlerinden dolayı mutlu olduklarını belirten Fırat, "Gençlerimizin iyi bir eğitim almaları, onların en donanımlı bir şekilde hayata hazırlanmaları için göreve geldiğimiz günden beri çalışıyoruz. Yaptığımız projelerin çoğu çocuk ve gençlerimizin ruhsal ve fiziksel gelişimini sağlayacak türden çalışmalardır. Biz bunları daha da arttıracağız. Çünkü gençlerimiz geleceğimizdir. Bugün bizleri ziyaret eden Gençlik Lideri Özge Mutlu koordinesindeki öğrencilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Daha sonra lavanta bahçesini gezen gençler, zepline, yüksek salıncak ve tekne turu ile doyasıya eğlendi.

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