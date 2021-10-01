Yüksekten düşen genç, yaralandı

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Adıyaman’da, çıktığı garajın üzerinden dengesini kaybederek düşen genç, yaralandı.

Edinilen bilgiler göre, merkeze bağlı Boztepe Köyünde ikamet eden 15 yaşlarındaki Muhammed A., yaklaşık 2,5 metre yüksekliğindeki garajın üzerinden dengesini kaybederek düştü. Yüksekten düşen Muhammed A’yı fark eden yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Muhammed A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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