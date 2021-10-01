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Adıyaman Adliyesi önünde gerginlik 7 kişinin öldüğü silahlı kavganın duruşması sonrası gergin anlar yaşandı

İHA

Adıyaman Adliyesi önünde gerginlik 7 kişinin öldüğü silahlı kavganın duruşması sonrası gergin anlar yaşandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Doluca köyünde yaklaşık 8 ay önce 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili duruşma sonrası gergin anlar yaşandı.
Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Doluca köyü mevkiinde 5 Şubat'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili Adıyaman Adliyesi’nde görülen dava sonrasında hayatını kaybeden kişilerin yakınları arasında adliye önünde tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Adliye önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kalabalık gruba müdahale etti. Gergin anların yaşandığı Adıyaman Adliyesi önünden polis ekipleri grubu uzaklaştırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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