Polis okul önlerinde denetimi arttırdı

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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8 okulun giriş ve çıkışında gerekli tedbirleri aldı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde meydana gelen ölümlü ve yaralamalı öğrenci ve servis kazaları Adıyaman kamuoyundaki yerini korurken, Emniyet Müdürlüğü özellikle okul önlerinde denetimlerini arttırdı.

İl Merkezinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu, Gazi İmam Hatip Ortaokulu, 1 Aralık Ortaokulu, Karacaoğlan İmam Hatip Ortaokulu, 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu, Şehit Cem Özgül Ortaokulu, 50.Yıl Ortaokulu ve Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi olmak üzere toplam 8 okulun çıkışlarında gerekli trafik tedbirleri alınarak öğrencilerin güvenli olarak dağılımları sağlandı.

Ayrıca Zübeyde Hanım Anaokulunda eğitim gören 78 öğrenciye çocuk trafik eğitim parkında trafik dedektifi eğitimi ve trafik kurallarına uyma bilinci konularında, 49 sürücüye ise yolcu ve yayaya, emniyet kemeri kullanımı konusunda eğitim verildi.

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