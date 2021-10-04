Vali Çuhadar, eğitim yatırımlarını inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çuhadar, eğitim yatırımlarını inceledi

İHA

Vali Çuhadar, eğitim yatırımlarını inceledi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, il merkezinde şehrin dört bir yanında hayırseverler tarafında yapılmakta olan okul inşaatlarını inceledi.
Vali Mahmut Çuhadar, eğitim yatırımlarına yönelik yaptığı incelemelerine ilk olarak Mehmet Akif Mahallesinde yapılmakta olan 24 derslikli okulun inşaatı ile başladı. Bitme aşmasına gelen okulu ve sınıfları gezen Vali Mahmut Çuhadar, yüklenici firma yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. 20212022 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminde hizmete sunulacak olan 24 derslikli ilkokulunda 30 kişilik sınıflarda toplam 720 öğrencinin eğitim göreceği okul bünyesinde fen laboratuvarı, tasarım beceri atölyesi, çok amaçlı salon, kütüphane, rehberlik ve danışma odası, destek eğitim odası, mescit, kantin ve yemekhane olacak. Buradaki incelemelerinin ardından Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman ve Besni ilçesine yaptıkları okullar, sağlık ocakları, öğrenci yurtları, taziye evleri, sağladıkları istihdam olanaklarıyla toplumsal kalkınmaya destek olan Erdemoğlu Holding tarafından Karapınar Mahallesinde temeli atılarak yapılmakta olan 24 derslikli ilkokul ile 6 derslikli anaokulu inşaatını inceledi. Önümüzdeki yıl hizmete sunulacak olan 24 derslikli ilkokulunda 30 kişilik sınıflarda toplam 720 öğrenciye ders verilecek olup, okul bünyesinde fen laboratuvarı, tasarım beceri atölyesi, çok amaçlı salon, kütüphane, rehberlik ve danışma odası, mescit, kantin ve yemekhane olacak. Yapılacak 6 derslikli anaokulunda ise 20 kişilik sınıflarda toplam 120 öğrenciye eğitim verilmiş olacak. Vali Çuhadar, daha sonra bir hayırsever tarafından Adıyaman Merkez Malazgirt Mahallesinde yapılmakta olan 12 derslikli ilkokulun inşaatını inceledi. Toplumsal sorumluluk anlayışıyla Adıyaman’da eğitime yaptıkları katkılardan dolayı hayırseverlere teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, "Her zaman belirtiğimiz gibi eğitime ve insana yapılan yatırım en önemli yatırımdır. Bu okullarda yetişecek öğrencilerimizin Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara daha iyi bir şekilde hazırlama ve daha güvenli bir gelecek oluşturma adına Cengiz Holding, Erdemoğlu Ailesi ve diğer hayırseverlerimizin yapacağı okulların açılışını da inşallah hep birlikte yaparız. Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Eğitime verdikleri desteklerden dolayı devletimiz ve Adıyamanlı hemşerilerimiz adına hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahta’da 57 hafız icazet aldı
YEREL HABERLER Kahta’da 57 hafız icazet aldı
Gördükleri domuz sürüsünü araçla kovaladılar
YEREL HABERLER Gördükleri domuz sürüsünü araçla kovaladılar
Gençlik ve çocuk festivalinde renkli görüntüler
YEREL HABERLER Gençlik ve çocuk festivalinde renkli görüntüler
4 katlı binanın çatısı alev alev yandı Binada çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı Binada çıkan ...
Öğrencilere itfaiye mesleği anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere itfaiye mesleği anlatıldı
Başkan Kılınç, Ankara’da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, Ankara’da temaslarda bulundu
TBMM'nin yeni yasama yılı Milletvekili Tutdere, hemşerilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz
YEREL HABERLER TBMM'nin yeni yasama yılı Milletvekili Tutdere, ...
Taklalar atan motosiklet kanala düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Taklalar atan motosiklet kanala düştü: 2 yaralı
Bekçiler kamyonet kasasında 78 kaçak göçmen yakaladı
YEREL HABERLER Bekçiler kamyonet kasasında 78 kaçak göçmen yakaladı
Kamyon kasasında 78 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kamyon kasasında 78 kaçak göçmen yakalandı
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Başkan Dağtekin il genel meclis üyeleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin il genel meclis üyeleriyle bir araya ...
Toprağa gömülen bebeğin tedavisi tamamlandı
YEREL HABERLER Toprağa gömülen bebeğin tedavisi tamamlandı
Kardiyoloji Uzmanı Bireciklioğlu'ndan aşı çağrısı
YEREL HABERLER Kardiyoloji Uzmanı Bireciklioğlu'ndan aşı çağrısı
Pamuk fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Pamuk fabrikasında yangın
Çocuklar yaşlılar ile birlikte oynadı
YEREL HABERLER Çocuklar yaşlılar ile birlikte oynadı
Mozaikler Adıyaman’da sergilendi
YEREL HABERLER Mozaikler Adıyaman’da sergilendi
Polis okul önlerinde denetimi arttırdı
YEREL HABERLER Polis okul önlerinde denetimi arttırdı
Kahta'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Kahta'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.