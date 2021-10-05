2 gün önce kaybolan zihinsel engellinin baraj gölünde cesedi bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sercan SAKAR/SAMSAT (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli Zahide Deniz´in (56), Atatürk Barajı Gölü´nde cansız bedeni bulundu.

Samsat ilçesine bağlı Uzuntepe köyünde yaşayan Zahide Deniz, pazar günü çıktığı evine geri dönmedi. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Deniz'in bulunması için jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Deniz'in kaybolduğu bölgedeki baraj gölünde de dalgıç polisler tarafından arama yapıldı. Dalgıç polislerin bir saatlik çalışmasıyla Deniz´in cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan incelemenin ardından Zahide Deniz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Samsat Sercan SAKAR

2021-10-05 10:30:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.