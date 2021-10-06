Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı



SAMSAT (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada Abuzer Sönmez öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Samsat-Adıyaman kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

Ahmet Turhan yönetimindeki 44 AAL 594 plakalı otomobil, Doğanca köyü yakınlarında bilinmeyen nedenle karşı yönden gelen Mustafa Sönmez'in kullandığı 44 AS 457 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile ile hafif ticari araçta bulunan Besi Sönmez, Abuzer Sönmez ve Mehmet Sönmez yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Adıyaman ve Kahta'daki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abuzer Sönmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Sönmez'in cenazesi otopsi için morga konulurken, diğer yaralıların tedavisine ise devam edildiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman DHA

2021-10-06 12:30:57



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