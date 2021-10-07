''Bir Genç Bir Gelecek Projesi''nin tanıtımı yapıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Gençlik Spor Kulübünün, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen “Bir Genç Bir Gelecek” projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Proje kapsamında müsabaka ve yarışmalar neticesinde yetenekli görülen gençlerin Kahta’daki spor kulüplerinin alt yapılarına kazandırılacak. Gençler proje kapsamında hem yeteneklerini keşfedecekler hem de kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü arkadaşlarıyla beraber yaşayarak öğrenecekler. Proje hakkında bilgi veren Kahta Gençlik Spor Kulübü Başkanı Mustafa Çicek, “Pandemi sürecinde hareketsizlikten dolayı sağlık ve sosyal uyum problemleri yaşayan gençlerimize sportif aktivitelerle tekrardan yaşama uyum sağlamalarına katkı sunmak, evde bunalmış ve mahalledeki arkadaşlarıyla uzun süredir bir araya gelememiş gençlerle farklı branşlarda ve farklı etkinliklerle sosyalleşmelerini sağlamak için bu proje yapıldı. Bu proje kapsamında müsabaka ve yarışmalar neticesinde yetenekli görülen gençlerimiz ilçemizde bulunan spor kulüplerimizin alt yapılarına kazandırılacaktır. Gençlerimiz bu vesile ile hem yeteneklerini keşfedecekler hem de kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü arkadaşlarıyla beraber yaşayarak öğreneceklerdir. Proje yıl boyunca futbol, masa tenisi, basketbol, geleneksel çocuk oyunları, bilek güreşi ve farklı etkinliklerle devam edecek aynı zamanda gençlerimize yönelik başarı, iletişim ve ergenlik dönemi ile ilgili sorun ve çözüm önerileri seminerleri de düzenlenecektir” diye konuştu. Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ise gençlere yönelik bu tür projeleri her anlamda desteklediğini belirterek projeye emek veren herkese teşekkür etti.

Kahta Gençlik Merkezi’nde düzenlenen proje tanıtım toplantısına Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, ilçe merkezinde bulunan mahalle muhtarları, okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

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