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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’da turizm masaya yatırıldı

İHA

Adıyaman’da turizm masaya yatırıldı

“Adıyaman’da Turizmin Yeniden Canlandırılması” çalıştayında, turizm sektörü tüm yönleriyle masaya yatırıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından düzenlenen çalıştaya kamu ve özel sektörden bir çok temsilci katıldı. Adıyaman’ın turizm sektörde eksik kaldığı yönler, yapılması gerekenler, devam eden yatırımlar ve tarihi yapıların gelecek nesillere aktarılması gibi bir çok konu çalıştayın açılış programında dile getirildi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Nadir Alparslan, Türkiye’nin turizmin alanında son yıllarda önemli adımlar attığına vurgu yaparak, “8. Cumhurbaşkanımız Rahmetli Turgut Özal’ın geleceği öngörücü vizyonu ile ortaya koyduğu projeler ile Türkiye’de turizm neredeyse sıfır noktasındayken, 2019 rakamlarıyla söylüyorum, dünya en fazla ziyaret edilen 6’ncı ülke, en fazla turizm geliri olan 13’üncü ülke konumuna geldi. 2019 yılında Türkiye 35 milyar dolara yakın bir turizm geliri elde etti. 52 milyon ziyaretçi kabul etti. AK Parti iktidarının bu oranda çok büyük katkısı var. Turizm uzun soluklu bir iştir. Bakanlık olarak turizmin tüm Anadolu’ya yayılmasını sağladık. Pandemi tüm insanlığın hayatında olumsuz sonuçlara neden oldu. Turizmde bundan büyük oranda etkilendi” dedi.
Adıyaman turizmi ile ilgi ise Alparslan, “Adıyaman’ın kültür ve turizmde olan potansiyelini, hangi süreç ve stratejiyle buraya daha fazla yerli ve yabancı turisti çekebiliriz, bunun çalışmasını yapmamız lazım. Nemrut Dağı’nda ki çalışmaları UNESCO dahilinde yürütmemiz gerekiyor. Müze konusunu da sonuçlandıracağız inşallah. Güneydoğu Anadolu bölgemiz dünyada eşi benzeri olmayan eşsiz bir alandır. Tanıtımlar, geliştireceğimiz turizm ürünleriyle belkide orta vadede dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından birisi olacak. Turizm, kendi dışında ki faktörlerden en fazla etkilenen sektördür. Türkiye’nin her bölgesinde, her toprağında güvenlik ve huzur vardır” diye konuştu.
Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman’dın tarihi yapısında ki zenginliğine dikkat çekerek, “Şuan gözle gördüğümüzün belki de en az on katı toprağın altındadır. Bizim saklı tarihimiz o kadar çok ki, 40 bin yıl öncesine dayanan kaya figürlerimiz var. İnsanlık tarihi burada gelişmiş. Eksiklerimiz olabilir ama devlet durmamış ve çalışmış. Dokuz ören yerimizde turist karşılama merkezi yapıyoruz, odak merkezi yapıyoruz. Bunla da yetinmeden 1 milyon 400 bin Euro’luk tanıtma ihalesi yaptı. 2022 yılı Adıyaman’ın tanıtım yılı olacak. Samsat’da belediye başkanımız hareketlilik kattı. Besni Kaymakamımız Kızılin turu için 2 tekne alıyor. Adıyaman’da sanayicilerimiz taşın altına elini koyacak. Standardın üzerinde birkaç konaklama tesisine ihtiyacımız var. Perre Antik Kent uzun zamandır gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Kommagenenin en önemli şehirlerinden birisidir. Gün yüzüne çıkarsa Zeugma’dan çok daha albenisi olan eserlerin çıkacağına inanıyorum. Perre’de ki sorun kamulaştırmayla ilgili değil, iskanla ilgilidir. Vatandaş bize ev yapılsın diyor. Bu isteklerinde haklılar. İnşallah bu sorunu çözersek, Perre Batı’nın Anadolu’ya geldiğinde göreceği ilk yerden birisi olacak. Karakuş Tümülüsü’nde iki mezar tespit ettik. Dünyanın duyacağı şekilde bu tümülüsü açacağız” dedi.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, “2 bin yıl öncesinden bu güne kadar miras kalmış eseri 2 bin yıl sonraya miras bırakabilecek miyiz, asıl mesele budur. İPA projesi kapsamında önemli çalışmalar yürütülüyor. Yine Eski Kahta Kalesinde muazzam bir güzellik var. Besni’de Kızılin var. Adıyaman’ın her tarafında, her ilçesinde tarihi ve turistik yer var. Nemrut Dağı, sadece bizim Adıyaman’ın değildir, Dünya Kültür miras Listesinde olan bir yer. UNESCO’nun tescil ettiği bir yapıdır. Burada yapılacak olan herhangi bir şey için oradan izin çıkması lazım. UNESCO’ya rağmen bir civi çaksak, dünya kültür mirası listesinden çıkartılır. O güzelliğe zarar vermeden, raylı sisteminden, yamaç asansörü seçeneklerine bakıyoruz. Müze ile ilgili takibini yapıyoruz. Turizmin canlanması açısından önemli bir yatırım olarak görüyoruz. İhaleye çıktı, katılımcı olmadığı için ihale sonuçlanmadı. Turizmde yapacak çok işimiz var. İşi sadece bir yerden beklemek olmuyor. Turistin konaklayacağı yerler yapmamız lazım. Turist eğlence arar, yemek arar. Bu işletmelerin yapılması lazım” dedi.
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise, turizm konuşanda eleştirilerini sıralayarak, “Adıyaman turizmde hak ettiği yerde değil. İnşallah bu çalıştaylar ile turizmde hak ettiği yeri alır. Nemrut Dağı’na raylı sistem kurulması projesi hayata geçmedi. Bunun gibi bir çok şey söylenebilir. Adıyaman’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmesi gerekiyor. Kommagene Krallığının 5 büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kent’in gün yüzüne çıkarılması için yıllardır bekliyor. Kazı çalışmaları bir türlü tamamlanmadı. Bunun sebebi yeteri kadar kaynak gelmemesidir. Kamulaştırılması gereken evler kamulaştırılamıyor. Tarihi güzelliği insanlığın hizmetine sunamıyoruz. 2018 yılında ihaleye çıkan ve vizyon projemiz olan Panorama Müzesinin biran önce yapılmasını istiyoruz. Şuan ki müzemizde toplam 31 bin 57 adet tarihi eser var. Bunların sadece 1222’si teşhirde sergileniyor. Diğer eserleri battaniye ile kapatıp depoya koymuşuz. Bu tarihi zenginlikleri göstermeliyiz. Bunları sergileyecek müzemiz yok” ifadelerini kullandı.
AK Parti Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ise konuşmasında, “Tarihi değerlerle dolu Güneydoğu’nun tam merkezinde yer alan Adıyaman’ın dünyaya tanıtabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Uluslararası medyada başta Nemrut Dağı olmak üzere tarihi yerlerimiz yer alıyor” dedi.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, turizmin geliştirilmesi için yerel yönetimler olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade ederek, “Bu bölgede müthiş bir kültür var. Kültürden, gastronomiye, inanç turizmine kadar müthiş bir destinasyon var. Dünya mirası olan bu eserlerin tanıtılması gerekiyor. Tarihi yerlerin olması tek başına yeterli değil. Eko sistemini güçlendirmemiz gerekiyor. Belediye olarak ne gerekiyorsa biz hazırız” diye konuştu.
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman’ın huzur kenti olduğuna dikkat çekerek, “Doğu ile batı arasında ki şirin bir kentiz. Diğer adımız huzur kentidir. Biz tanıtımda eksik kaldığımızın altını çizmek istiyoruz. Bu süreçten sonra Bakanlığımızdan özellikle, 2022 yılının Nemrut yılı olarak ilan etmenizi istirham ediyoruz. Diğer taraftan inanç turizmi noktasında bilinen sahabelerden birisi olan sahabe Safvan bin Muattal’ın kabri buradadır. İnanç turizmi noktasında da önemli bir yer. Tanıtıma oda olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden Proje Yönetim Koordinatörü Süleyman Alata ise konuşmasında, İPA projesi kapsamında yapılan yatırımlardan bahsetti.
Kommagene Nemrut Yönetimi Planı Pro. Dr. Neriman Şahin Güçnar ve Adıyaman’da ki Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi Takım Lideri Jale Velibeyoğlu’nun sunumu ile 1. Oturum başladı.
İki gün sürecek olan çalıştay sonrasında sonuç raporu hazırlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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