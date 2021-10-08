Nar üzerinde ‘Udumbara’ çiçeği görüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nar üzerinde ‘Udumbara’ çiçeği görüldü

İHA

Nar üzerinde ‘Udumbara’ çiçeği görüldü

Nadir görülen Udumbara Çiçeği Adıyaman’ın Besni ilçesinde görüldü.
Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde Ramazan Korkmaz, kendilerine ait nar bahçesinde bahçesini gezdiği sırada nar üzerinde Udumbara Çiçeğini fark etti. Çiçeği fark eden Korkmaz, böyle bir şeyle ilk defa karşılaştığını ve oldukça şaşırdığını belirtti. Udumbara Çiçeğinin Budistlere göre 3 bin yılda bir açan bir çiçek olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisler vatandaşları siber suçlara karşı uyardı
YEREL HABERLER Polisler vatandaşları siber suçlara karşı uyardı
Adıyaman’da turizm masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Adıyaman’da turizm masaya yatırıldı
Yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye otomobil çarptı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye otomobil ...
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Minibüs yayalara çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs yayalara çarptı: 2 yaralı
Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Adıyaman çiftçisi ilk kez yer fıstığını deniyor Çiftçi bu yıl deneme amaçlı ektiği yer fıstığının veriminden memnun
YEREL HABERLER Adıyaman çiftçisi ilk kez yer fıstığını ...
Akşener, Turanlı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Akşener, Turanlı ile bir araya geldi
Meral Akşener esnafın nabzını tuttu
YEREL HABERLER Meral Akşener esnafın nabzını tuttu
Başkan Kılınç, millet bahçesi için Ankara’da
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, millet bahçesi için Ankara’da
AK Parti teşkilatı Milletvekili Aydın ile bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti teşkilatı Milletvekili Aydın ile bir araya ...
Adıyaman’da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor
YEREL HABERLER Adıyaman’da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor
Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı
Çamlık alanda korkutan yangın Yangın Adıyaman Üniversitesi kampüsüne sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Çamlık alanda korkutan yangın Yangın Adıyaman ...
Besni Kaymakamlığı yaşlıların evlerini temizliyor
YEREL HABERLER Besni Kaymakamlığı yaşlıların evlerini temizliyor
PKK'ya finans sağlayan 2 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER PKK'ya finans sağlayan 2 kişiye gözaltı
Nemrut’un derinliklerindeki tarih gün yüzüne çıkarılacak
YEREL HABERLER Nemrut’un derinliklerindeki tarih gün yüzüne ...
''Bir Genç Bir Gelecek Projesi''nin tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER ''Bir Genç Bir Gelecek Projesi''nin tanıtımı yapıldı
Yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı
Adıyaman FK - Niğde Anadolu FK : 0-1
YEREL HABERLER Adıyaman FK - Niğde Anadolu FK : 0-1
Kavi caddesinde kaldırım düzenleme çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Kavi caddesinde kaldırım düzenleme çalışması sürüyor
Ekim ayı belediye meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Ekim ayı belediye meclis toplantısı yapıldı
Taziyeye giden ailenin yaptığı kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi
YEREL HABERLER Taziyeye giden ailenin yaptığı kazada ölü sayısı 2’ye ...
Kazada ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.