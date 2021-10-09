Seramik deposunda çıkan yangın, söndürüldü

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, bir seramik deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde öğle saatlerinde Hicri Alkan'a ait olan seramik deposundan dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla yangını söndürüldü. Maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-10-09 14:33:33



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