Samsat’ta nar hasadı başladı

Adıyaman’da 13 bin dekar üretim alanı ile Türkiye’de 9. sırada yer alan Adıyaman’da nar hasadı başladı.

Nar hasadı dolayısıyla Adıyaman Samsat ilçesine bağlı Göltarla Köyünde başlayan nar hasadına Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas katıldı.

Vali Mahmut Çuhadar ve milletvekilleri, Samsat ilçesine bağlı Göltarla Köyünde nar üreticisi Ömer Taşkın ve Necmettin Albayrak’ın nar bahçesini ve soğuk hava deposunu gezerek çalışanlarla birlikte nar topladı.

Narın kalitesi ve satış aşamaları hakkında bilgi alan Vali Çuhadar ve milletvekilleri, son yıllarda Adıyaman’da alternatif ürün olarak yetiştirilen narların Adıyaman’da üretim desenine ayrı bir güzellik kattığını söyledi. Her geçen yıl biraz daha üretimi artırılarak Samsat ilçesinin tarımı başta olmak üzere sosyoekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayan nar üretiminin ilçenin geleneksel tarım algısını da değiştirdiğini belirten Vali Çuhadar, “Adıyaman 13 bin dekar üretim alanı ve yıllık 15 bin ton nar üretimi ile Türkiye’de 9. sırada yer almaktadır. Son yıllarda Adıyaman’da meyvecilik alanında çok ciddi gelişmeler yaşanmaktadır. Hayata geçirilen tarımsal projelerle birlikte ürün deseninde önemli değişikliklere gidilmiş Adıyaman çiftçisi ekonomik getirisi daha yüksek ürünlere yönelmiş ve bunda da başarı sağlandığı görülmüştür. Bu yılda çiftçilerimize 50 bin adet Nar fidanı dağıtarak, üretimi daha da artırmayı hedefliyoruz. Adıyaman’da bu yıl hasat çok bereketli geçiyor. Tüm üreticilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu.

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