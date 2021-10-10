Adıyaman FK: 3 - Etimesgut Belediye Spor: 0

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TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Adıyaman Futbol Kulübü, kendi sahasında ağırladığı Etimesgut Belediye Spor’u 30 yendi.

Adıyaman Futbol Kulübü, Etimesgut Belediye Spor’u ağırladı. Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçı Hamit Basık yönetti.

Maçın ilk yarısının 45+1. dakikasında Adıyaman FK oyuncusu Ömer Alper Tatlısu’nun attığı gol ile maç 10 oldu.

Maçın 64.dakikasında Adıyaman FK oyuncusu Taylan Özgün’ün vurduğu top fileyle buluştu. Maç 20 oldu. 7 Dakika uzatmalara gidilen maçın 90+2. Dakikasında Adıyaman FK oyuncusu Taylan Özgün’ün attığı gol ile maç 30 oldu. Maçta başka gol olmayınca maç, 30 tamamlanarak sona erdi.

Maçın 9.dakikasında Etimesgut Belediye Spor oyuncusu Erdi Zengin’e maçın hakemi tarafından kırmızı kart gördü.

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