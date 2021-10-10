Başkan Dağtekin, eğitim programını değerlendirdi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Ankara gerçekleşen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ve Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu eğitim programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eğitim programının ilk dersinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini belirten Başkan Dağtekin , “Eğitim programı öncesi genişletilmiş il başkanları toplantımızı gerçekleştirdik. Şu hususu özellikle belirtmek istiyorum, cumhurbaşkanımızın bitmez tükenmez enerjisi bize ilham kaynağı oluyor. Bugüne olağanüstü durumlar dışında il başkanları toplantımızı hiç ihmal etmedi. Bir gün önce ülkenin en ücra köşesinde açılıştan açılışa katılıyor, sonraki gün yurt dışı ziyaretleri oluyor, bu arada da iç ve dış siyasetin önemli konularında bakanları ile görüşmeye hiç ara vermiyor. İl başkanları toplantımız oldukça verimli geçti. Adıyaman’ımızın sorunlarını bu toplantılar vesilesiyle ilgili bakanlıklara iletiyor anında sorunların çözümü için gayret gösteriyoruz. Biz siyasetimizi adalet ve hakkaniyet üzerine temellendiriyoruz ve sürekli sahadayız. Acil ihtiyaçlara öncelik tanıyarak, daha önce hiç görülmemiş yatırımları şehrimize kazandırmayı sürdürmenin gayretindeyiz. İnşallah bu toplantılar vesilesiyle Adıyaman’ımızın temel sorunlarını en kısa sürede çözüme kavuşturmuş olacağız” dedi.

AK Parti ARGE Başkanlığı tarafından gerçekleşen Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu eğitimine yönelik te değerlendirmelerde bulunan Dağtekin, “ARGE ve eğitim başkanlığımız tarafından düzenlenen teşkilat akademisi liderlik okulu eğitim programı kapsamında üç kademe 81 il başkanlarımız, kadın ve gençlik kolları MKYK üyelerimizin katılımıyla birçok konu üzerinde aydınlatıcı konuları ele aldık.

Teşkilat akademisi liderlik okulu eğitim programı belki de dünya siyasi tarihinde en önemli hamlelerden biri olarak görüyorum. Bu eğitim programı 96 bin kişilik dev bir eğitim programı. Eğitim programımızın ilk gün dersini Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan aldık.

Bu programın en temel amaçları, teşkilatlarımızın 2023 seçimlerine hazır hale getirilmesi, son günlerde millet ittifakı partilerinin sosyal medyadan her türlü manipülasyonlarına ve dezenformasyonlarına karşı teşkilatlarımın motivasyonunu en üst seviyeye çıkarılmasıdır. AK Parti iktidarı boyunca icraatlarımızı sahada en ince detaylarına kadar vatandaşlarımıza anlatılması, yine muhalefetin gayri ahlaki ve gayri nizami bir şekilde siyasi harp mantığıyla devam ettirdiği algıları püskürtme ve birçok konu başlığının yer aldığı bir eğitim programı olarak değerlendirebiliriz.

Gelecek vizyonumuza ve ufkumuza yön verecek ve büyük ölçüde istifade ettiğimiz eğitim programımızın ilk gününde, eğitim açılış konuşmasıyla ilk dersi veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve tüm teşkilat yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca eğitim programı kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyareti, Ulucanlar Cezaevi gezisi ve kıymetli sanatçımız Uğur Işılak’ın verdiği konsere iştirak ettik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.