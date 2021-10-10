Zabıtadan, okul çevresindeki esnaflara denetim

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde bulunan okulların çevresindeki esnafları denetledi.

Öğrencilerin daha hijyenik ortamlarda alışveriş yapmaları için, denetimlerin sıklaşarak devam edeceği belirtildi. Okulların çevresindeki bakkallarda tarihi geçmiş ürün ve hijyen denetimi yapan zabıta ekipleri, gerekli koşulları taşımayan esnaflara ihtar verdi. Zabıta ekipleri, denetimlerde kurallara uymayan, açıkta gıda satışı yapan ve son tüketim tarihi geçmiş ürünleri bulunduranlara yasal uyarı yaptı.

Gıda maddelerini tek tek inceleyen zabıtalar, hijyen, çalışma ortamı, ürünlerin fiyat etiketi ve çöp kovalarını da denetledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.