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Adıyaman'a şehit ateşi düştü

DHA

Adıyaman'a şehit ateşi düştü


Mahir ALANSercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)SURİYE'de terör örgütü tarafından güdümlü füze ile gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan Fatih Doğan´ın (27), Adıyaman´daki baba evine acı haber ulaştı.
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Azez´in Mare ilçesinde güvenlik güçlerinin olduğu konvoya terör örgütü PKK/YPG mensupları tarafından güdümlü füze ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda isabet alan zırhlı araçta bulunan Özel Harekat polisi Fatih Doğan şehit oldu. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken Fırat Kalkanı bölgesinde görevlendirilen şehidin acı haberi, Adıyaman merkezde Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Mehmet ve Emine Doğan çiftine askeri yetkililer tarafından verildi. Fatih Doğan'ın acı haberini alan aile, cenazenin bulunduğu Gaziantep'e hareket etti. 2 kız ve 1 erkek kardeşi bulunan şehit Doğan'ın 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.
Şehit olan Fatih Doğan ve Cihat Şahin´in cenazesi bu sabah saat 10.00´da Gaziantep´te düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2021-10-11 01:33:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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