MHP İlçe Başkanının oğlu şehit düştü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı cenaze namazı sonrası Adıyamanlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Doğan’ın oğlu Özel Harekat Polisi Fatih Doğan (32) Suriye’de şehit düştü.

Suriye’nin Fırat Kalkanı Bölgesi Azez ilçesine bağlı Mare’de, PKKPYD terör örgütünün Tel Rıfat Bölgesinden atılan güdümlü füze saldırısında Özel Harekat Polisleri Fatih Doğan ve Cihat Şahin şehit düştü.

Şehitler için Gaziantep’te düzenlenen tören sonrasında şehitler memleketlerine gönderildi. Adıyamanlı şehit Fatih Doğan göz yaşları içerisinde memleketine getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da cenaze namazına katıldı. Süleyman Soylu, şehit yakınlarıyla yakından ilgilenerek başsağlığı dileklerini iletti. Süleyman Soylu, tabuta sarılarak ağlayan şehidin yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii’nde Müftü Mehmet Taşçı tarafından istenen ‘helallik’ sonrasında cenaze namazı kılındı. Şehit yakınları gözyaşlarına boğuldu.

MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve eşi Emine Doğan’ın 4 çocuğundan birisi olan Fatih Doğan, son yolculuğuna dualar ve terör örgütü aleyhine atılan sloganlar ile uğurlandı.

Şehidin yaklaşık 1 yıl önce Emine Yüksel Doğan ile evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

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