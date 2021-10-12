Eşini kovalayıp boş arazide tüfekle vuran koca tutuklandı (2)

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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TUTUKLANDI

Adıyaman'da bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayten Erbil'i kovalayıp av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan Mesut Erbil, ifadesinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Ayten Erbil'in tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-10-12 17:51:10



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