Başına inşaat demiri düşen işçi yaralandı

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Adıyaman’da, başına inşaat demiri düşmesi sonucu yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Hoca Ömer Mahallesi Mevlana Sokak üzerinde bulunan yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Muhammed El Ali (33), isimli işçinin kafasına demir düştü. Kafasına demirin düşmesi sonucu yaralanan işçi yere yığıldı. Durumu fark eden inşaat çalışanları 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Muhammed El Ali, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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