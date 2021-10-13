Yol çalışmalarına hız verildi

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2. çevreyolu üzerinde bulunan Hısnı Mansur Caddesinde sürdürülen asfalt çalışmaları devam ediyor.

Son olarak, 2. Çevreyolu üzerinde bulunan Hısnı Mansur Caddesi’nde çalışmalarını sürdüren ekipler, yolu kısa süre içerisinde hizmeti açmayı hedefliyor. Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, hedeflerinin asfalt sezonu bitene kadar planladıkları tüm cadde ve sokaklarda asfaltı yenilemek olduğunu söyledi.

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