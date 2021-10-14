Interpol tarafından aranan DEAŞ'lı terörist Adıyaman’da yakalandı

İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde mavi kategoride olan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Adıyaman’da yakalandı.
İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde mavi kategoride olan ve Interpol tarafından da aranan silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi U.M., Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı. Üzerinde canlı bomba eyleminde kullanılabilecek nüfus cüzdanı taşıdığı iddia edilen terörist, gözaltına alınarak Adıyaman’a getirildi. Emniyette ifadesi tamamlanan şahıs, Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.