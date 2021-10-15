Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen arazi aramasında, terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Şehit Uzman Kürşat Yılmaz-37' operasyonu kapsamında, Derinsu köyü kırsalında yaptığı arazi aramasında, terör örgütüne ait ve toprağa gömülü malzemeler ele geçirdi. Ekiplerin aramaları sonucu akü, 52 kilo gübre ve yaşam malzemeleri bulundu. Ele geçirilen ve imha edileceği belirtilen malzemeleri araziye gömen teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyonlara devam ediliyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-10-15 10:06:53



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