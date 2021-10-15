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Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

DHA

Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi


Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen arazi aramasında, terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Şehit Uzman Kürşat Yılmaz-37' operasyonu kapsamında, Derinsu köyü kırsalında yaptığı arazi aramasında, terör örgütüne ait ve toprağa gömülü malzemeler ele geçirdi. Ekiplerin aramaları sonucu akü, 52 kilo gübre ve yaşam malzemeleri bulundu. Ele geçirilen ve imha edileceği belirtilen malzemeleri araziye gömen teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyonlara devam ediliyor.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2021-10-15 10:06:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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