Tarım işçisi kadınlar aşı ustası oldu ‘Erkek işi’ söylemlerine aldırış etmeyen aşı ustası kadınlar gelirini ikiye katladı Yaptıkları aşının yüzde 95’i tutuyor

“Yapamazsınız, bu erkek işi” söylemlerine aldırış etmeyen tarım işçisi kadınlar, aldıkları kurs ile aşı ustası oldu. Kadınlar daha önceki kazandıklarının iki katını kazanıyor.

Erkek işi olarak bilinen fidan aşı ustalığına kadınlar el attı. “Erkek işi” söylemlerine inat, kursa giden kadınlar şimdi Adıyaman’ın dört bir yanında aranan aşı ustası oldu. İlk etapta 4 kişi olan aşı ustası kadınları sayısı 12’ye çıktı. Adıyaman merkeze bağlı Bağpınar köyündeki fidanlıkta aşı yapan kadınlar, Adıyaman’ın çeşitli bölgelerinde fidanları aşılıyor. Kadınlar, aşıyı tutturma oranında da yüzde 95 gibi yüksek bir rakama ulaştı. Aşı ustası olarak kalifiye eleman olan kadınlar daha önce aldıkları yevmiyenin iki katına çalışıyor.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, kadınların her meslek grubuna el attığını dile getirerek, “Normalde erkeklerin yaptığı bir iş olarak bilinir ama ilimizde fidancılığın gelişmesiyle beraber, fidan yetiştiricilerimizin ve İl Müdürlüğümüzün desteği ile beraber kadınlarımız bu işin kursunu aldı. Düz tarım işçisi olan kadınlarımız aşı ustası oldu. Bu da nitelikli eleman vasfı demektir. Aranılan eleman vasfı demektir. Aşı tutturmak zordur, kadınlarımız bu konuda çok başarılı. Yüzde 95 aşı tutturma oranına sahipler ki bu da aşılamada çok yüksek bir rakamdır. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

Hatice Güngör isimli aşı ustası, tarım işçisi olarak çalışırken, aldığı kurs sonrasında aşı ustası olarak çalışmaya başladığını belirterek, “Bize gitmeyin, yapamazsınız, bu erkek işi dediler ama biz istedik ve yaptık” dedi.

Yaptıkları aşıların tuttuğunu gördüklerinde çok mutlu olduklarını dile getiren Remziye Can ise “Zorluğu var ama ağaçlarımız yetiştikçe, aşılarımız tuttukça biz bu işten zevk alıyoruz. Hoşumuza gidiyor ve mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Emine Karakuş ise her mesleğin zorluğunun olduğunu ancak insan isterse ve öğrenirse hiçbir şeyin zor olmayacağını kaydetti.

Fidancılık İşletmesi Sahibi Zeynal Yılmaz da kadınların çoğu işi yaptıklarını belirterek, “Daha önce erkekler bu işi yapıyordu. Bu bacılarımız tarım işçisi olarak geldi. Biz bu kadınlarımıza eğitimler verdirdik. Şu an aşı ustası olarak çalışıyorlar” diye konuştu.

