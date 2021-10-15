Orgeneral Arif Çetin'den Vali Çuhadar'a ziyaret

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman’a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, ziyaret programı kapsamında Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret etti.

Vali Mahmut Çuhadar tarafından Valilik önünde karşılanan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Valilik Şeref Defterini imzalamasının ardından Vali Mahmut Çuhadar ile makamında bir süre görüştü. Vali Mahmut Çuhadar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin’i Adıyaman’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretleri için kendisine teşekkür etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer ve Jandarma Kriminal Daire Başkanı Tuğgeneral Sinan Şen eşlik etti.

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