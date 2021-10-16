Sporun yeri ve zamanı yok Kamyonet kasasında kondisyon yükledi Seyir halindeki kamyonet üzerinde kondisyon bisikletinde spor yaptı

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da bir vatandaş seyir halindeki kamyonette kondisyon bisikletinin üzerinde spor yaptı.

Seyir halindeki kamyonetin üzerindeki kondisyon bisikleti üzerinde spor yapan şahsın ilginç görüntüsü Adıyaman merkezde kaydedildi. Yenimahalle Abdulmusa Caddesi üzerinde ilerleyen kamyonet üzerindeki bisiklette spor yapan şahsı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kamyonet üzerinde ortaya çıkan bu ilginç görüntü başka sürücüler tarafından kaydedildi. Ev eşyalarının yüklü olduğu kamyonet bir süre sonra gözlerden uzaklaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.