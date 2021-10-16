İkra Kolejinde Mevlid-i Nebi etkinliği

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Adıyaman İkra Koleji tarafından Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında program gerçekleştirildi.

Mevldi Nebi haftası kapsamında İkra Koleji Değerler Eğitimi zümresinin öncülüğünde öğretmen ve öğrenciler tarafından etkinlik gerçekleştirildi. İkra Koleji konferans salonunda geniş katılımla gerçekleştirilen programda İngilizce ve Türkçe ilahiler okundu.

Kuranı Kerim tilavetinin yapıldığı programda Peygamber Efendimiz adına şiirler okundu. Büyük bir beğeni ile izlenen program Peygamberimize salavatlar getirildi.

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