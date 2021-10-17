İzinsiz aldığı otomobille kaza yapan Umutcan, ağır yaralandı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da izinsiz aldığı babasının otomobili ile elektrik direğine çarpan Umutcan Ertürk (13), ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, babası Hacı Ertürk'ün 46 NA 204 plakalı otomobilini izinsiz alan Umutcan Ertürk, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Ertürk'ü görenler, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada Umutcan'ı arayan babasına, trafik polisi kaza yaptığını söyledi. 30 dakika süren çalışma ile araçtan çıkartılan Ertürk, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Umutcan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-10-17 12:07:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.