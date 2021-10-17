Başkan Kılınç’tan Mevlid Kandili mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Başkan Kılınç mesajında, Mevlid Kandilinin tüm insanlığa ve İslam dünyasına barış, adalet ve huzur getirmesini temenni etti.

Başkan Kılınç, “İnsanlığın yaşadığı en buhranlı ve karanlık dönemde dünyayı şereflendirerek, aydınlık çağın yaşanmasına vesile olan Efendimiz (SAV)’in doğduğu günün yıldönümü olarak kutlanan Mevlid Kandilinin ülkemizden başlayarak tüm İslam coğrafyasında ve tüm dünyada şefkat, sevgi, hoşgörü, adalet ve huzur getirmesini yüce Rabbimden diliyorum. İnşallah bu mübarek gece; tüm dünyanın salgın hastalıkların, savaşların ve belaların sona ermesine vesile olur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini kutluyorum” diye konuştu.

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