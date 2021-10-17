Rüzgar nedeniyle teknede mahsur alan balıkçı kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rüzgar nedeniyle teknede mahsur alan balıkçı kurtarıldı

DHA

Rüzgar nedeniyle teknede mahsur alan balıkçı kurtarıldı


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da balık tutmaya giden ve rüzgardan dolayı teknede mahsur kalan Mustafa Özkoçak (48) AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.                     Olay akşam saatlerinde Adıyaman´a bağlı Bebek köyünde meydana geldi. Balık tutmak için Atatürk Barajı'na açılan Mustafa Özkoçak rüzgarın etkisini arttırması üzerine kıyıya dönmek istedi ancak ilerleyemedi. Özkoçak havanın da kararması üzerine jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Jandarma ve AFAD ekipleri teknede mahsur kalan balıkçı Özkoçak'a ulaşarak kurtardı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2021-10-17 21:04:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kılınç’tan Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılınç’tan Mevlid Kandili mesajı
Elektrikli bisiklete 4 kişi binince kaza kaçınılmaz oldu Elektrikli bisiklet devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklete 4 kişi binince kaza kaçınılmaz ...
TBB Başkanı Feyzioğlu’ndan, Kılınç’a ziyaret
YEREL HABERLER TBB Başkanı Feyzioğlu’ndan, Kılınç’a ziyaret
İzinsiz aldığı otomobille kaza yapan Umutcan, ağır yaralandı
YEREL HABERLER İzinsiz aldığı otomobille kaza yapan Umutcan, ağır ...
Direğe çarpan otomobil kağıt gibi katlandı 13 yaşındaki çocuk otomobille yaptığı kazada ağır yaralanırken, telefonla oğlunu arayan babaya kaza haberini polis verdi
YEREL HABERLER Direğe çarpan otomobil kağıt gibi katlandı 13 ...
Başkan Adsay güven tazeledi
YEREL HABERLER Başkan Adsay güven tazeledi
İkra Kolejinde Mevlid-i Nebi etkinliği
YEREL HABERLER İkra Kolejinde Mevlid-i Nebi etkinliği
Adıyaman’da sonbahar festivali başladı
YEREL HABERLER Adıyaman’da sonbahar festivali başladı
Mahkeme Başkanı koronadan öldü Bölge Adliye Mehkemesi Başkanı Hakim Muhammed Ramazan Aksoy, dualarla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Mahkeme Başkanı koronadan öldü Bölge Adliye Mehkemesi ...
Sporun yeri ve zamanı yok Kamyonet kasasında kondisyon yükledi Seyir halindeki kamyonet üzerinde kondisyon bisikletinde spor yaptı
YEREL HABERLER Sporun yeri ve zamanı yok Kamyonet kasasında ...
Orgeneral Arif Çetin'den Vali Çuhadar'a ziyaret
YEREL HABERLER Orgeneral Arif Çetin'den Vali Çuhadar'a ziyaret
Şehit Mesut Çelik şehadetinin ikinci yılında mevlid-i şerifle anıldı
YEREL HABERLER Şehit Mesut Çelik şehadetinin ikinci yılında mevlid-i ...
Kadın mühendisler kadın çiftçilere tarlada çiçek takdim etti
YEREL HABERLER Kadın mühendisler kadın çiftçilere tarlada çiçek ...
Başkan Turanlı, “İmkanlarımızı sonuna kadar değerlendiriyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Turanlı, “İmkanlarımızı sonuna kadar ...
Milletvekili Toprak'tan vergi kanunu değerlendirmesi
YEREL HABERLER Milletvekili Toprak'tan vergi kanunu değerlendirmesi
Gölbaşı’nda Çanakkale savaşları gezici müzesi ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Gölbaşı’nda Çanakkale savaşları gezici müzesi ...
Tarım ve hayvancılığının ‘En’lerine plaket
YEREL HABERLER Tarım ve hayvancılığının ‘En’lerine plaket
Milletvekili Tutdere Gerger halkının su sorununu gündeme getirdi
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere Gerger halkının su sorununu ...
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele ...
Adıyaman’da terör örgütüne ait patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu
YEREL HABERLER Adıyaman’da terör örgütüne ait patlayıcı ve yaşam ...
Tarım işçisi kadınlar aşı ustası oldu ‘Erkek işi’ söylemlerine aldırış etmeyen aşı ustası kadınlar gelirini ikiye katladı Yaptıkları aşının yüzde 95’i tutuyor
YEREL HABERLER Tarım işçisi kadınlar aşı ustası oldu ‘Erkek işi’ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.