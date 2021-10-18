Kahta’da otomobil takla atarak durabildi: 2 yaralı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters durdu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kahta Diyarbakır yolunun 34. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yasin K. (58) yönetimindeki Renault marka 02 AAD 019 plakalı otomobil, Kahta Diyarbakır karayolunun 34. Kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attıktan sonra ters durdu. Meydana gelen azada sürücü Yasin K, ve araçta bulunan Kamile K. (39) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada tedavi altına yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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