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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’da Muhtarlar Günü kutlanıyor

İHA

Adıyaman’da Muhtarlar Günü kutlanıyor

19 Ekim Muhtarlar Günü, Adıyaman’da Hükümet Konağı Bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı.
Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa İlik ile birlikte yaklaşık 40 muhtar, çelenk sunumunun ardından Vali Mahmut Çuhadar’ı ziyaret etti.
Muhtarlar Günü dolayısıyla köy ve mahalle muhtarlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, 19 Ekim’in Muhtarlar Günü olarak belirlenmesinin muhtarlarımıza verilen önemin bir göstergesi olduğunu ifade etti.
Muhtarların, vatandaşlarla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Muhtarlarımız devletimizin uç beyleri ve devletin yönetim idaresinin başladığı noktadır. Bundan dolayı yerel demokrasinin en önemli temsilcilerinden olan muhtarlarımızı önemsiyoruz. Sizlerin şahsında tüm muhtarlarımızın ‘Muhtarlar Günü’nü kutluyorum. Mesai arkadaşı olarak gördüğümüz muhtarlarımız, köy ve mahallelerimizde bizlerin gözü kulağıdır. Her zaman yapacağımız istişare ve doğru tespitlerle en ücra köşeye varıncaya kadar vatandaşlarımıza hizmet etmek için muhtarlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle son iki yıldır tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan pandemi ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızın sağlığının korunması noktasında tüm muhtarlarımız büyük bir özveriyle görev yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan, devlet ve millet arasındaki en güçlü köprüyü teşkil eden tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.
19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla gerçekleşen ziyarette Vali Çuhadar, köy ve mahalle muhtarlarını tek tek dinleyerek muhtarlar tarafından dile getirilen sorun ve taleplerle ilgili notlar aldı.
Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, yaptığı açıklamada, “Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi 191 yaşındadır. Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Türkiye’de 6’ıncısını kutladığımız muhtarlar günümüz yüreğimizdeki bütün dualarımız, ülkemizin huzuru, güvenliği ve selameti için gece gündüz demeden ülke sınırları veya sınırları dışında görev yapan kahraman silahlı kuvvetler mensuplarına gönderiyor ve onları canı gönülden selamlıyoruz. Her zaman her yerde onlarla birlikte olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.

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