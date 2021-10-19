Kırlangıç Yuvası adlı kitap çıktı

Adıyamanlı Yazar Aziz Özbilgiç’in ilk kitabı olan ‘Kırlangıç Yuvası’ çıktı.

Yaşanmış gerçek öykülerden oluşan Kırlangıç Yuvası isimli kitap 9 öyküden oluşuyor. Basımı yapılan Kırlangıç Yuvası isimli kitap okuyucusunu bekliyor.

İlk kitabını çıkartan Aziz Özbilgiç, yaşanmış gerçek hikayeleri kitap haline getirdiğini ifade ederek, “Her insanın ömründe anlatmaya değer en az bir öyküsü vardır. Uzun ya da kısa, anlamlı ya da anlamsız. Ancak bazı öyküler vardır ki, insanın hayatında derin izler bırakır. Seneler geçse bile unutulması, yok olup gitmesi mümkün değildir. Bir ömür boyu sizinle birlikte yaşar. Bu kitaptaki öykülerin tamamı yaşanmış öykülerdir. Her biri farklı zamanlarda ve farklı coğrafyalarda yaşanmıştır. Öykülerin kahramanları anlatmaya değer kimseler olarak hafızalarımızda kalmayı başarmıştır. Kimi öykülerin sonu hazin, kimi öykülerin sonu ise mutlu bitmiştir. Bu kitabı okurken sizi biraz geçmiş günleri özlemişlerin yolculuğuna çıkarmak istiyorum” dedi.

Özbilgiç, ayrıca hafta sonu Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan Kitap Fuarında yer alacağını ve tüm kitapseverleri fuara beklediğini kaydetti.

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