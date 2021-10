Otomobil camında örnek ‘not’

Adıyaman’da, park halindeki otomobilin motor kısmına giren kediyi çıkaramayan vatandaşlar, araç camına bıraktığı not ile örnek bir davranışa imza attı.

Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Cami yakınlarında park halinde bulunan 34 DYE 437 plakalı otomobilin motor kısmından kedi seslerini duyan vatandaşlar kediyi çıkartmak için uğraştı. Gecenin bir saatinde kediyi çıkartmak isteyen vatandaşlar aynı zamanda araç sahibine de ulaşmaya çalıştı. Araç sahibine ulaşamayan ve kediyi çıkaramayan vatandaşlar, aracın camına not bıraktı. Vatandaşlar, ‘ Araç motorunda kedi var, kontrol edin’ şeklinde not bıraktı.

Notu bırakan vatandaşlar daha sonra bulundukları yerden ayrıldı.

