Polisin takibi ile durdurulan araçtaki 10 kişi, hırsızlıktan sabıkalı çıktı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da içindekilerin polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı minibüsteki 12 kişiden 10'unun hırsızlıktan sabıkası olduğu belirlendi.

Olay, öğle saatlerinde Eskisaray Mahallesi´nde meydana geldi. Polisin uygulama noktasına gelen minibüsün içindekiler 'dur' ihtarına uymadı. Ekiplerin peşine düştüğü araç, takibin ardından durduruldu. Yapılan sorgulamada minibüsteki 12 kişiden 10'unun hırsızlıktan sabıkası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-10-19 17:40:40



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