Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da jandarma tarafından PKK/KCK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda A.Ü. ve Y.Y., gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda PKK/KCK üye oldukları belirlenen A.Ü. ve Y.Y.'nin adresine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada tüfek, cep telefonu, sim kart, hard disk ve flaş bellek ele geçirildi. Jandarma tarafından ele geçirilen malzemelere el konulurken gözaltına alınan A.Ü ve Y.Y., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2021-10-19 19:05:33
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