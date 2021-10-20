En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde virajı alamayan kamyon yan yattı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolunun 6. Kilometresinde meydana geldi. Aydın Aslan yönetimindeki 47 PJ 478 plakalı kamyon Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine seyir halinde iken hafif virajlı olan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp, yol kenarında bulunan su kanalına yan yattı.

Kazada Aydın Aslan, hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada kamyonda bulunan eşyalar yola savrulurken, trafik bir müddet tek şeritten verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.