Ziraat odası başkanlarından Ankara’ya ‘badem’ çıkartması

Adıyaman ve Şanlıurfa ve Diyarbakır’dan oluşan heyet Ankara’da bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Kahta Badem Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, Diyarbakır’dan badem üreticileri Sait Akyıldız, Cihan Çelebi ve Selman Çakmaklı'dan oluşan heyet badem ile ilgili konular için bir dizi ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, eski Tarım Bakanı Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Şanlıurfa Milletvekili Mehmetali Cevheri, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir ile görüşüldü.

Görüşmelerde, badem satış fiyatları, TMO'nun badem alması, Tarım Kredi Kooperatifinin badem politikası, bademde mazot, gübre desteğinin arttırılması, badem ithalat vergilerinin yükseltilmesi ve fon eklenmesi, bademde iyi tarım uygulamasının desteğinin arttırılması, DSİ'den baraj suyu izninin alınması, Orman Bölge Müdürlüğünün Adıyaman dosyaları konuları görüşüldü.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, verimli geçen bu görüşmelerde ki konuların takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.