Besni'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 18 gözaltı

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Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Besni Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve özel harekat polisleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 18 şüpheliyi sorgulamak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2021-10-20 19:39:35



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