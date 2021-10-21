Başkan Akbilek’ten 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akbilek’ten 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

İHA

Başkan Akbilek’ten 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle Adıyaman İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mehmet Cihan Akbilek bir mesaj yayımladı.
Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birisinin basın olduğuna dikkat çeken Başkan Akbilek, “İlimizin kamu ile vatandaşlar arasında en önemli haber alma organı olan basın ve gazeteciler haber alma özgürlüğü, toplumsal farkındalık oluşturulması, ifade ve fikir hürriyetinin kamusal alanda yayılabilmesi açısından büyük bir sorumluluğa sahiptir. Bizler bu sorumluluk bilinci ile Adıyaman için çalışmalarımızı sürdürüyor, gece gündüz demeden çalışıyoruz.
Dünyanın her köşesinde haber alma ihtiyacını karşılayarak toplumun doğru bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasında aracı olan her türlü zorluğa ve sıkıntıya rağmen fedakarca çalışan basın mensubu tüm arkadaşlarımız mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilgilendirip, bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için verdikleri mücadele her türlü takdiri hak etmektedir.
Adıyaman’da il genelinde, kamu yararı gözeterek emek veren; uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden fedakarca çalışan, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun bilgilendirilmesinde büyük rol üstlenen tüm basın mensubu arkadaşlarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Okul servis şoförleri bilgilendirildi
YEREL HABERLER Okul servis şoförleri bilgilendirildi
Gerger’in su sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Gerger’in su sorunu çözülüyor
Adıyaman'da otomobil, bariyerlere çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da otomobil, bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Otomobil köprünün korkuluklarını parçaladı Otomobilin motor kısmının tamamen parçalandığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil köprünün korkuluklarını parçaladı Otomobilin ...
Jandarma kaçak cep telefonu ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma kaçak cep telefonu ele geçirdi
Besni'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 18 gözaltı
YEREL HABERLER Besni'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 18 gözaltı
Başkan Kılınç, Akedaş yetkilileriyle projeler hakkında görüştü
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, Akedaş yetkilileriyle projeler ...
Başkan Kılınç, Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı
Besni polisinden uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Besni polisinden uyuşturucuya geçit yok
Tatbikat için yakılan uçak maketi paniğe neden oldu Yangını uzaktan görenler acil durum hatlarını aradı Dev maket uçağına Özdemir Bayraktar'ın ismi verildi
YEREL HABERLER Tatbikat için yakılan uçak maketi paniğe neden ...
Ziraat odası başkanlarından Ankara’ya ‘badem’ çıkartması
YEREL HABERLER Ziraat odası başkanlarından Ankara’ya ‘badem’ ...
Gerger'de 2. kuduz vakası
YEREL HABERLER Gerger'de 2. kuduz vakası
Virajı alamayan kamyon yan yattı
YEREL HABERLER Virajı alamayan kamyon yan yattı
Aydın: “Adıyaman'a gençlik ve spor alanında önemli yatırımlar kazandırdık”
YEREL HABERLER Aydın: “Adıyaman'a gençlik ve spor alanında önemli ...
Hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
Alacak verecek kavgasını polis ayırdı
YEREL HABERLER Alacak verecek kavgasını polis ayırdı
Direğin tepesinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Direğin tepesinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Adıyaman'da köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Adıyaman'da köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü
Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı
Otomobil köprüden aşağıya uçtu: 1 ölü
YEREL HABERLER Otomobil köprüden aşağıya uçtu: 1 ölü
Polisin takibi ile durdurulan araçtaki 10 kişi, hırsızlıktan sabıkalı çıktı
YEREL HABERLER Polisin takibi ile durdurulan araçtaki 10 kişi, ...
Terör örgütüne üye 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Terör örgütüne üye 2 kişi gözaltına alındı
Gölbaşı ilçesinde uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Gölbaşı ilçesinde uyuşturucuya geçit yok
Muhtarlar, Başkan Kılınç ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Muhtarlar, Başkan Kılınç ile bir araya geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.